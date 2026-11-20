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कुशीनगर महोत्सव का आयोजन जिले के पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व वाले स्थलों को पहचान दिलाने और उनके संरक्षण के उद्देश्य से किया जा रहा है। जिले के विभिन्न स्थानों पर आयोजित हो रहे इस महोत्सव का समापन 22 नवंबर को होना है।इस अवसर पर महोत्सव आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉ. विनय कुमार राय ने कहा कि जिले में अनेक प्राचीन और ऐतिहासिक विरासतें मौजूद हैं, जिनका संरक्षण और विकास जरूरी है। नारायणी नदी भी पौराणिक महत्व की ऐसी ही धरोहर है। उन्होंने इन विरासतों के महत्व को जन-जन तक पहुंचाने पर जोर दिया।कार्यक्रम में आचार्य प्रद्युम्न पांडेय, जेके सिंह, आलोक राय, निलय सिंह, आरपी सिंह, अशोक सिंह पटेल और पप्पू सिंह सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।