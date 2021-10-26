Kushinagar News: शादी से इन्कार पर प्रेमी के घर पहुंची युवती
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 12:36 AM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 12:36 AM IST
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मंसाछापर। जटहा बाजार थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती बृहस्पतिवार की सुबह अचानक पड़ोस के गांव में रहने वाले अपने सजातीय प्रेमी के घर जा पहुंची। घर के भीतर युवती को देखकर प्रेमी के परिजन के होश उड़ गए। कुछ ही देर में मौके पर भारी हंगामा शुरू हो गया और ग्रामीणों की भीड़ जुट गई।
प्रेमी के परिजन की सूचना पर पहुंची पुलिस युवती और युवक दोनों को थाने ले आई। पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है जबकि युवती को बयान दर्ज कराने के लिए न्यायालय भेजा गया है।
पुलिस के अनुसार, करीब छह दिन पूर्व युवती ने थाने में लिखित तहरीर देकर आरोप लगाया था कि बगल के गांव के एक युवक का तीन वर्ष पूर्व उसके घर आना-जाना शुरू हुआ था। आरोप है कि युवक ने उसे अपने प्रेमजाल में फंसाकर शादी का झांसा दिया और उसका शारीरिक शोषण किया। करीब 20 दिन पूर्व जब युवती ने युवक पर शादी का दबाव बनाया, तो उसने साफ इनकार कर दिया। आरोप यह भी है कि विरोध करने पर युवक ने उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। युवती की शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने बुलाया था।
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प्रेमी के परिजन की सूचना पर पहुंची पुलिस युवती और युवक दोनों को थाने ले आई। पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है जबकि युवती को बयान दर्ज कराने के लिए न्यायालय भेजा गया है।
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पुलिस के अनुसार, करीब छह दिन पूर्व युवती ने थाने में लिखित तहरीर देकर आरोप लगाया था कि बगल के गांव के एक युवक का तीन वर्ष पूर्व उसके घर आना-जाना शुरू हुआ था। आरोप है कि युवक ने उसे अपने प्रेमजाल में फंसाकर शादी का झांसा दिया और उसका शारीरिक शोषण किया। करीब 20 दिन पूर्व जब युवती ने युवक पर शादी का दबाव बनाया, तो उसने साफ इनकार कर दिया। आरोप यह भी है कि विरोध करने पर युवक ने उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। युवती की शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने बुलाया था।
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