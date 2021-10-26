Kushinagar News: शादी से इन्कार पर प्रेमी के घर पहुंची युवती

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प्रेमी के परिजन की सूचना पर पहुंची पुलिस युवती और युवक दोनों को थाने ले आई। पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है जबकि युवती को बयान दर्ज कराने के लिए न्यायालय भेजा गया है।पुलिस के अनुसार, करीब छह दिन पूर्व युवती ने थाने में लिखित तहरीर देकर आरोप लगाया था कि बगल के गांव के एक युवक का तीन वर्ष पूर्व उसके घर आना-जाना शुरू हुआ था। आरोप है कि युवक ने उसे अपने प्रेमजाल में फंसाकर शादी का झांसा दिया और उसका शारीरिक शोषण किया। करीब 20 दिन पूर्व जब युवती ने युवक पर शादी का दबाव बनाया, तो उसने साफ इनकार कर दिया। आरोप यह भी है कि विरोध करने पर युवक ने उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। युवती की शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने बुलाया था।