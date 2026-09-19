Kushinagar News: शोभायात्रा निकालकर हुआ गणेश मूर्तियों का विसर्जन

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तमकुहीरोड। सेवरही कस्बे में पांच दिवसीय गणेश महोत्सव के बाद शुक्रवार को मूर्तियों का विसर्जन किया गया। इसके पहले आयोजकों की तरफ से कस्बा में शोभायात्रा निकाली गई। इसके बाद गणेश मूर्तियों को एक-एक कर दमकला घाट स्थित बांसी नदी में विसर्जित किया गया। सेवरही कस्बा के स्वर्ण नगर, पटेल नगर, सब्जी मंडी, जानकी नगर, जवाहर नगर, सीसी रोड, किदवई नगर, गांधी नगर, चनरी चौराहा, दुबौली, राजेंद्र नगर सहित अन्य कई गांव में पिछले पांच दिन से गणेश महोत्सव की धूम मची हुई थी। गणेश मूर्तियों का शुक्रवार को कस्बे में शोभायात्रा निकाली गई। इसमें श्रद्धालुओं जम कर अबीर गुलाल उड़ाए। संवाद