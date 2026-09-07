Kushinagar News: गंडक का जलस्तर स्थिर, तटबंध पर घटा दबाव
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:27 AM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:27 AM IST
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खड्डा। पिछले कुछ दिनों से उतार-चढ़ाव के बीच चल रहा गंडक नदी का जलस्तर रविवार को लगभग स्थिर रहा। भैसहा घाट स्थित गेज स्थल पर नदी का जलस्तर चेतावनी बिंदु 95.02 मीटर से करीब दो सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया। छितौनी तटबंध के किमी 4.180 पर स्थित ठोकर संख्या दो पर नदी का दबाव भी कुछ कम हुआ है। तटबंध के अन्य संवेदनशील स्थानों पर भी दबाव घटने की बात कही जा रही है। वाल्मीकि गंडक बराज से रविवार सुबह छह बजे 1.19 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। सात बजे डिस्चार्ज बढ़कर 1.21 लाख क्यूसेक और आठ बजे 1.29 लाख क्यूसेक पहुंच गया। इसके बाद शाम चार बजे तक डिस्चार्ज इसी स्तर पर बना रहा। संवाद
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