Kushinagar News: गंडक का जलस्तर घटा, छितौनी तटबंध पर दबाव कम
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 02:13 AM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 02:13 AM IST
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खड्डा। गंडक नदी के डिस्चार्ज में लगातार कमी आ रही है। मंगलवार शाम चार बजे भैसहा गेज पर नदी का जलस्तर चेतावनी बिंदु से 25 सेंटीमीटर ऊपर 95.25 मीटर रहा। दो दिन पहले जलस्तर खतरे के निशान 96 मीटर से 43 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया था।
सोमवार 28 सितंबर की सुबह चार बजे वाल्मीकिनगर बैराज से गंडक नदी का डिस्चार्ज 5 लाख 43 हजार क्यूसेक था। मंगलवार 29 सितंबर को सुबह चार बजे यह घटकर दो लाख 12 हजार 200 क्यूसेक रह गया। इसके बाद भी कमी का सिलसिला जारी रहा। सुबह आठ बजे डिस्चार्ज एक लाख 91 हजार 200 क्यूसेक, दस बजे एक लाख 86 हजार 200 क्यूसेक, दोपहर 12 बजे एक लाख 77 हजार 800 क्यूसेक और शाम चार बजे एक लाख 66 हजार 600 क्यूसेक दर्ज किया गया। डिस्चार्ज में कमी से गंडक के जलस्तर में भी गिरावट आई है। बाढ़ खंड के अभियंता तटबंध और संवेदनशील स्थानों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।
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सोमवार 28 सितंबर की सुबह चार बजे वाल्मीकिनगर बैराज से गंडक नदी का डिस्चार्ज 5 लाख 43 हजार क्यूसेक था। मंगलवार 29 सितंबर को सुबह चार बजे यह घटकर दो लाख 12 हजार 200 क्यूसेक रह गया। इसके बाद भी कमी का सिलसिला जारी रहा। सुबह आठ बजे डिस्चार्ज एक लाख 91 हजार 200 क्यूसेक, दस बजे एक लाख 86 हजार 200 क्यूसेक, दोपहर 12 बजे एक लाख 77 हजार 800 क्यूसेक और शाम चार बजे एक लाख 66 हजार 600 क्यूसेक दर्ज किया गया। डिस्चार्ज में कमी से गंडक के जलस्तर में भी गिरावट आई है। बाढ़ खंड के अभियंता तटबंध और संवेदनशील स्थानों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।
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