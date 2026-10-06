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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   Four injured, including a woman, in a collision between two bikes on the highway; one in critical condition.

Kushinagar News: हाईवे पर दो बाइक की टक्कर में महिला समेत चार घायल, एक गंभीर

Tue, 06 Oct 2026 01:08 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 01:08 AM IST
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Four injured, including a woman, in a collision between two bikes on the highway; one in critical condition.
कसया। एनएच-28 की सर्विस लेन पर गोपालगढ़ के समीप सोमवार की शाम दो बाइकों की आमने-सामने से टक्कर से हो गई। हादसे में तीन वर्षीय बच्चा और महिला समेत चार लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कसया पहुंचाया। गंभीर हालत में राजू गिरी को मेडिकल कॉलेज रविंद्र नगरधूस रेफर कर दिया गया।
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जानकारी के अनुसार धौरहरा निवासी राजू गिरी पुत्र रमाकांत बाइक से कसया से घर लौट रहे थे। इसी दौरान सामने से करजही निवासी अभिनव पांडेय (35) बाइक से बच्चे के साथ आ रहे थे। गोपालगढ़ के पास दोनों बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में राजू गिरी, अभिनव पांडेय, उनके साथ बैठे तीन वर्षीय श्याम पांडेय और वहीं मौजूद ऊषा देवी (40) बाइक की चपेट में आने से घायल हो गए।
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इस संबंध में कसया एसओ इत्यानंद पांडेय ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सीएचसी कसया भिजवाया गया। मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।
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