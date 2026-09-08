Kushinagar News: पांच व्यापारियों को किया गया सम्मानित
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 02:42 AM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 02:42 AM IST
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खड्डा। कस्बे के सब्जी मंडी परिसर में रविवार रात व्यापारी सम्मान समारोह हुआ। युवा व्यापार मंडल कुशीनगर, व्यापार मंडल खड्डा और श्री सांवरिया कृष्ण जन्माष्टमी बाल सेवा समिति के संयुक्त तत्वावधान में हुए कार्यक्रम में विभिन्न वर्गों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों और पांच प्रमुख व्यापारियों को सम्मानित किया गया।
समारोह में नीतीश पटवा, महिला व्यापारी के रूप में रानी मद्देशिया, वरिष्ठ व्यापारी के रूप में श्रीनिवास रौनियार को सम्मानित किया गया। सुरेश कुमार शर्मा और सत्यनारायण जायसवाल को व्यापारी रत्न सम्मान दिया गया।
दो वर्गों में नृत्य प्रतियोगिता हुई। सीनियर वर्ग में नेपाल के शिवम थापा ने प्रथम, एलेक्स ने द्वितीय तथा कृषु और पागल हुड्डी ने तृतीय स्थान हासिल किया। जूनियर वर्ग में गोरखपुर की मिष्टी प्रथम, अक्षरा रानी द्वितीय और मानवी तृतीय रहीं। विजेताओं को खड्डा विधायक विवेकानंद पांडेय ने प्रमाणपत्र और नकद पुरस्कार दिया।
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इस दौरान डॉ. निलेश मिश्रा, रामअवध मद्धेशिया, दुर्गेश्वर वर्मा, मनोज जायसवाल, संदीप श्रीवास्तव, अनिरुद्ध गुप्ता, राजन जायसवाल, प्रेम जायसवाल, माही, आदित्य, निशांत, आरती, अभिषेक, अंश, आलोक आदि मौजूद रहे।
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समारोह में नीतीश पटवा, महिला व्यापारी के रूप में रानी मद्देशिया, वरिष्ठ व्यापारी के रूप में श्रीनिवास रौनियार को सम्मानित किया गया। सुरेश कुमार शर्मा और सत्यनारायण जायसवाल को व्यापारी रत्न सम्मान दिया गया।
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दो वर्गों में नृत्य प्रतियोगिता हुई। सीनियर वर्ग में नेपाल के शिवम थापा ने प्रथम, एलेक्स ने द्वितीय तथा कृषु और पागल हुड्डी ने तृतीय स्थान हासिल किया। जूनियर वर्ग में गोरखपुर की मिष्टी प्रथम, अक्षरा रानी द्वितीय और मानवी तृतीय रहीं। विजेताओं को खड्डा विधायक विवेकानंद पांडेय ने प्रमाणपत्र और नकद पुरस्कार दिया।
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इस दौरान डॉ. निलेश मिश्रा, रामअवध मद्धेशिया, दुर्गेश्वर वर्मा, मनोज जायसवाल, संदीप श्रीवास्तव, अनिरुद्ध गुप्ता, राजन जायसवाल, प्रेम जायसवाल, माही, आदित्य, निशांत, आरती, अभिषेक, अंश, आलोक आदि मौजूद रहे।