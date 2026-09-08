Kushinagar News: पांच व्यापारियों को किया गया सम्मानित

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समारोह में नीतीश पटवा, महिला व्यापारी के रूप में रानी मद्देशिया, वरिष्ठ व्यापारी के रूप में श्रीनिवास रौनियार को सम्मानित किया गया। सुरेश कुमार शर्मा और सत्यनारायण जायसवाल को व्यापारी रत्न सम्मान दिया गया।दो वर्गों में नृत्य प्रतियोगिता हुई। सीनियर वर्ग में नेपाल के शिवम थापा ने प्रथम, एलेक्स ने द्वितीय तथा कृषु और पागल हुड्डी ने तृतीय स्थान हासिल किया। जूनियर वर्ग में गोरखपुर की मिष्टी प्रथम, अक्षरा रानी द्वितीय और मानवी तृतीय रहीं। विजेताओं को खड्डा विधायक विवेकानंद पांडेय ने प्रमाणपत्र और नकद पुरस्कार दिया।इस दौरान डॉ. निलेश मिश्रा, रामअवध मद्धेशिया, दुर्गेश्वर वर्मा, मनोज जायसवाल, संदीप श्रीवास्तव, अनिरुद्ध गुप्ता, राजन जायसवाल, प्रेम जायसवाल, माही, आदित्य, निशांत, आरती, अभिषेक, अंश, आलोक आदि मौजूद रहे।