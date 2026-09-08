Kushinagar News: सजग हुईं बेटियां, पुलिस से खुलकर कर रहीं शिकायत
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 02:40 AM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 02:40 AM IST
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पडरौना। महिलाओं और बेटियों को लेकर बढ़ी जागरूकता का असर दिखने लगा है। छेड़खानी, पीछा करने, अश्लील टिप्पणी और साइबर अपराध के मामलों को लेकर बेटियां सजग हुई हैं। पुलिस से खुलकर शिकायत कर रही हैं। पुलिस की ओर से त्वरित कार्रवाई होने से बेटियों का भरोसा भी मजबूत हुआ है।
महिला थानाध्यक्ष चंदा यादव ने बताया कि मिशन शक्ति सहित विभिन्न जागरूकता अभियानों के दौरान छात्राओं को हेल्पलाइन नंबरों, साइबर अपराध और महिला सुरक्षा से जुड़े अधिकारों की जानकारी दी जा रही है। स्कूल-कॉलेजों में आयोजित कार्यक्रमों में छात्राओं को यह भी बताया जा रहा है कि किसी तरह की परेशानी होने पर घबराने या बात छिपाने के बजाय तत्काल पुलिस को सूचना दें।
उन्होंने बताया कि पहले कई मामलों में छात्राएं लोकलाज या डर के कारण शिकायत नहीं करती थीं। अब जागरूकता बढ़ने से वे अपनी समस्या पुलिस के सामने रखने लगी हैं। शिकायतों पर कार्रवाई और उनकी गोपनीयता बनाए रखने से पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा है। सीओ सदर राकेश प्रताप सिंह ने कहा कि बेटियों की सुरक्षा पुलिस की प्राथमिकता है। किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर गंभीरता से लेते हुए नियमानुसार तत्काल कार्रवाई की जाती है। जागरूकता और संवाद के जरिए बेटियों को निर्भीक बनाने का प्रयास लगातार जारी है।
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महिला थानाध्यक्ष चंदा यादव ने बताया कि मिशन शक्ति सहित विभिन्न जागरूकता अभियानों के दौरान छात्राओं को हेल्पलाइन नंबरों, साइबर अपराध और महिला सुरक्षा से जुड़े अधिकारों की जानकारी दी जा रही है। स्कूल-कॉलेजों में आयोजित कार्यक्रमों में छात्राओं को यह भी बताया जा रहा है कि किसी तरह की परेशानी होने पर घबराने या बात छिपाने के बजाय तत्काल पुलिस को सूचना दें।
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उन्होंने बताया कि पहले कई मामलों में छात्राएं लोकलाज या डर के कारण शिकायत नहीं करती थीं। अब जागरूकता बढ़ने से वे अपनी समस्या पुलिस के सामने रखने लगी हैं। शिकायतों पर कार्रवाई और उनकी गोपनीयता बनाए रखने से पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा है। सीओ सदर राकेश प्रताप सिंह ने कहा कि बेटियों की सुरक्षा पुलिस की प्राथमिकता है। किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर गंभीरता से लेते हुए नियमानुसार तत्काल कार्रवाई की जाती है। जागरूकता और संवाद के जरिए बेटियों को निर्भीक बनाने का प्रयास लगातार जारी है।
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