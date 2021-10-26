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पडरौना कोतवाली क्षेत्र के दरबार रोड निवासी अरविंद वर्मा के अनुसार, 15 नवंबर की शाम करीब सात बजे किशन, शिवम और निखिल उनके घर के सामने पटाखे फोड़ रहे थे। पीड़ित की 80 वर्षीय मां हृदय रोगी हैं और डॉक्टर ने उन्हें तेज आवाज से दूर रखने की सलाह दी है। पटाखों की आवाज से मां की तबीयत बिगड़ने लगी, जिस पर अरविंद युवकों को समझाने पहुंचे।आरोप है कि मना करने पर तीनों ने उन्हें जमीन पर पटककर लात-घूंसे से पीटा और किशन ने गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया। शोर सुनकर पहुंचे मोहल्ले के लोगों ने बीच-बचाव कर उन्हें बचाया।