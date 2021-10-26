Kushinagar News: युवक को पीटने पर प्राथमिकी दर्ज
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 21 Nov 2026 01:12 AM IST
Updated Sat, 21 Nov 2026 01:12 AM IST
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पडरौना। घर के सामने तेज आवाज वाले पटाखे फोड़ने से मना करने पर तीन युवकों ने एक व्यक्ति के साथ मारपीट की और गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
पडरौना कोतवाली क्षेत्र के दरबार रोड निवासी अरविंद वर्मा के अनुसार, 15 नवंबर की शाम करीब सात बजे किशन, शिवम और निखिल उनके घर के सामने पटाखे फोड़ रहे थे। पीड़ित की 80 वर्षीय मां हृदय रोगी हैं और डॉक्टर ने उन्हें तेज आवाज से दूर रखने की सलाह दी है। पटाखों की आवाज से मां की तबीयत बिगड़ने लगी, जिस पर अरविंद युवकों को समझाने पहुंचे।
आरोप है कि मना करने पर तीनों ने उन्हें जमीन पर पटककर लात-घूंसे से पीटा और किशन ने गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया। शोर सुनकर पहुंचे मोहल्ले के लोगों ने बीच-बचाव कर उन्हें बचाया।
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पडरौना कोतवाली क्षेत्र के दरबार रोड निवासी अरविंद वर्मा के अनुसार, 15 नवंबर की शाम करीब सात बजे किशन, शिवम और निखिल उनके घर के सामने पटाखे फोड़ रहे थे। पीड़ित की 80 वर्षीय मां हृदय रोगी हैं और डॉक्टर ने उन्हें तेज आवाज से दूर रखने की सलाह दी है। पटाखों की आवाज से मां की तबीयत बिगड़ने लगी, जिस पर अरविंद युवकों को समझाने पहुंचे।
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आरोप है कि मना करने पर तीनों ने उन्हें जमीन पर पटककर लात-घूंसे से पीटा और किशन ने गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया। शोर सुनकर पहुंचे मोहल्ले के लोगों ने बीच-बचाव कर उन्हें बचाया।
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