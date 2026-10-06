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Kushinagar News: प्रतिबंधित मांस मिलने पर दो पर प्राथमिकी

Tue, 06 Oct 2026 01:13 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 01:13 AM IST
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FIR against two for possession of banned meat
दुदही। विशुनपुरा थाना क्षेत्र के गोड़रिया बाजार के उत्तर चकमार्ग पर बांस की कोठियों के बीच गाय के बछड़े के अवशेष मिलने के मामले में पुलिस ने दो युवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
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मिली जानकारी के मुताबिक वादी राजन व्याहुत ने तहरीर देकर बताया कि 2 अक्तूबर 2026 की शाम गोड़रिया बाजार से उत्तर चकमार्ग पर इरफान पुत्र आमीर निवासी मटियरवा, थाना विशुनपुरा और भोला निवासी टिकुलिया, थाना कुबेरस्थान एक गाय के बछड़े को हांककर ले जाते हुए कुछ स्थानीय लोगों ने देखा था। अगले दिन 3 अक्तूबर को जानकारी मिली कि गोड़रिया बाजार के उत्तर चकमार्ग से करीब 200 मीटर दूर बांस की कोठियों के बीच गाय के बछड़े के अवशेष पड़े हैं। सूचना पर वादी मौके पर पहुंचा और अवशेष देखे। इसके बाद पुलिस को तहरीर दी गई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी इरफान का आपराधिक इतिहास है। थानाध्यक्ष शनि जवाला ने बताया कि प्राथमिक दर्ज कर लिया गया है।
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