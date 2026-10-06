Kushinagar News: नकली बजाज इंडक्शन बेचने के आरोप में दुकानदार पर प्राथमिकी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

2200 वाट के इंडक्शन पर लगा था कंपनी का लोगो, असली उत्पाद से नहीं मिला मिलानहाटा। कस्बे के कप्तानगंज रोड स्थित मां वैष्णो ट्रेडर्स पर नकली ब्रांडेड सामान बेचने का आरोप लगा है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के जांचकर्ता की शिकायत पर हाटा कोतवाली पुलिस ने दुकान संचालक के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने दुकान से बजाज का लोगो लगे 2200 वाट के 12 इंडक्शन बरामद किए हैं।प्राथमिकी के अनुसार कंपनी के जांचकर्ता मनीष गुप्ता को कुशीनगर क्षेत्र में बजाज के नाम से नकली इंडक्शन बेचे जाने की सूचना मिली थी। वह सहयोगी के साथ हाटा पहुंचे और कप्तानगंज रोड स्थित मां वैष्णो ट्रेडर्स पर जांच की। आरोप है कि जांचकर्ता ने ग्राहक बनकर 2200 वाट का बजाज इंडक्शन खरीदने के संबंध में दुकानदार से बातचीत की। दुकानदार ने इसकी कीमत 1850 रुपये बताई। इसके बाद जांचकर्ता ने अपनी पहचान बताते हुए दुकान में रखे सामान की जांच की।जांच में 2200 वाट के इंडक्शन पर बजाज का लोगो लगा मिला, लेकिन वह कंपनी के वास्तविक उत्पाद से मेल नहीं खा रहा था। शिकायतकर्ता के अनुसार असली बजाज 2200 वाट इंडक्शन की कीमत करीब चार हजार रुपये है और उस पर कंपनी की गारंटी-वारंटी मिलती है। बरामद सामान पर ऐसी गारंटी-वारंटी नहीं थी।पुलिस ने 12 इंडक्शन कब्जे में ले लिए। थानाध्यक्ष दीपक सिंह ने बताया कि मामले में मां वैष्णो ट्रेडर्स के संचालक पंज कुशवाहा निवासी कप्तानगंज रोड, हाटा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।