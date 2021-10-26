Kushinagar News: करंट की चपेट में आने से बंदरिया की मौत

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तुर्कपट्टी। थाना क्षेत्र के बसडीला पांडेय में बृहस्पतिवार को बिजली के तार की चपेट में आने से बंदरिया की मौत हो गई। घटना के बाद उसका बच्चा और लंगूरों का झुंड काफी देर तक शव के पास डटा रहा। सूचना पर हरिनारायण गोंड़ के नेतृत्व में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने बंदरिया को लंगूरों के झुंड से अलग कर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच श्रद्धापूर्वक अंतिम संस्कार किया। संवाद