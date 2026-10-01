फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   Farmers yearned for payments during SP's rule: Agriculture Minister

सपा के शासन में भुगतान के लिए तरसते थे किसान : कृषि मंत्री

Thu, 01 Oct 2026 02:40 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:40 AM IST
विज्ञापन
Farmers yearned for payments during SP's rule: Agriculture Minister
कसया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गेहूं खरीद का 24 से 48 घंटे में भुगतान करने की बात कर रहे हैं, जबकि उनकी सरकार में किसान भुगतान के लिए परेशान रहे। योगी सरकार में किसानों को नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है।
विज्ञापन

ये बातें कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहीं। वे बुधवार को निर्माणाधीन कृषि विश्वविद्यालय के निरीक्षण के दौरान पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि योगी सरकार में गन्ना किसानों को रिकॉर्ड भुगतान किया गया है। सपा सरकार के समय कृषि विकास दर करीब आठ प्रतिशत थी, जबकि मौजूदा सरकार में यह बढ़कर 18 प्रतिशत हो गई है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद में भी वृद्धि हुई है।
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि सिंचाई क्षेत्र का विस्तार करते हुए खरीफ और रबी मिलाकर 105 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है। सपा सरकार के समय गन्ने का क्षेत्रफल 20.54 लाख हेक्टेयर था, जो अब बढ़कर 28.61 लाख हेक्टेयर हो गया है। गन्ने की उत्पादकता भी 72 टन प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 83.25 टन प्रति हेक्टेयर हुई है। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का जिक्र करते हुए कहा कि किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में सहायता राशि पहुंचाईं जा रही है। बागवानी क्षेत्र और उसके निर्यात में भी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए सिंचाई, कृषि तकनीक, प्रसंस्करण और बाजार से जोड़ने पर सरकार का जोर है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed