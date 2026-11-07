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Kushinagar News: कंबाइन की चपेट में आए किसान की मौत

Sat, 07 Nov 2026 01:40 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 01:40 AM IST
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Farmer dies after being struck by a combine harvester
मल्लूडीह। कुशीनगर नगर पालिका क्षेत्र के बरवां अभिनायकपुर में धान की कटाई के दौरान एक किसान कंबाइन मशीन की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। मौजूद लोगाें उन्हें कसया सीएचसी ले गए, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
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बरवा अभिनायकपुर निवासी 70 वर्षीय सच्चिदानंद राय घर के पास स्थित खेत की मेड़ पर खड़े होकर शुक्रवार की शाम धान की कटाई करा रहे थे। उसी दौरान कंबाइन पीछे करते वे उसकी चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। मौजूद लोगों ने उन्हें कसया सीएचसी ले गए, जहां डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना पर आई पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की बात कही, लेकिन परिजन पोष्टमार्टम कराने से इन्कार कर दिया। इसके बाद परिजन शव लेकर घर चले गए।
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