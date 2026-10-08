Kushinagar News: प्राथमिकता के आधार पर कराएं पाइपलाइन बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत

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जल जीवन मिशन के काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं: डीएमकुशीनगर। जल जीवन मिशन के तहत गांवों में चल रहे पेयजल योजनाओं के निर्माण में देरी और गुणवत्ता से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। पाइपलाइन बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत प्राथमिकता के आधार पर कराई जाए। जहां पाइपलाइन क्षतिग्रस्त या टूटी है, उसे तत्काल दुरुस्त कराकर ग्रामीणों को निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।ये बातें डीएम संजय चौहान ने कही। वह बृहस्पतिवार को को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जल जीवन मिशन (ग्रामीण) के कार्यों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पेयजल योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए कार्यदायी संस्थाओं को निर्माण कार्यों में तेजी लाने और निर्धारित समय सीमा में लक्ष्य पूरा करने को कहा।डीएम ने कहा कि पाइपलाइन डालने के बाद सड़कों की मरम्मत में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। रोड रेस्टोरेशन का काम गुणवत्तापूर्ण तरीके से कराया जाए ताकि लोगों को आवागमन में परेशानी न हो। उन्होंने जलापूर्ति योजनाओं में लगे सोलर पैनलों को हर समय क्रियाशील रखने के निर्देश दिए। किसी योजना में तकनीकी खराबी आने पर उसका तत्काल समाधान कराने के निर्देश दिए। उन्होंने विभाग से संबंधित आईजीआरएस शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा करते हुए लंबित शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान सीडीओ वंदिता श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।