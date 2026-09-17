Kushinagar News: किसानों की समस्याओं के समयबद्ध निस्तारण पर जोर
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 02:09 AM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 02:09 AM IST
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पडरौना। कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को सीडीओ की अध्यक्षता में किसान दिवस का आयोजन हुआ। किसानों ने कृषि, गन्ना, सिंचाई, जलभराव, फसल क्षति और कृषि योजनाओं से जुड़ी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखीं। सीडीओ ने संबंधित अधिकारियों को शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिए।
जिला उद्यान अधिकारी कृष्ण कुमार ने पीपीटी के माध्यम से किसानों को मखाना की खेती की जानकारी दी। उन्होंने मखाना उत्पादन की संभावनाओं, खेती की प्रक्रिया और इससे होने वाले लाभ के बारे में बताया। जिले में मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए विभाग की ओर से हरसंभव सहयोग उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया। डीसीओ होदा सिद्दीकि ने बताया कि सेवरही और खड्डा क्षेत्र में केन हार्वेस्टर उपलब्ध हैं। संवाद
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जिला उद्यान अधिकारी कृष्ण कुमार ने पीपीटी के माध्यम से किसानों को मखाना की खेती की जानकारी दी। उन्होंने मखाना उत्पादन की संभावनाओं, खेती की प्रक्रिया और इससे होने वाले लाभ के बारे में बताया। जिले में मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए विभाग की ओर से हरसंभव सहयोग उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया। डीसीओ होदा सिद्दीकि ने बताया कि सेवरही और खड्डा क्षेत्र में केन हार्वेस्टर उपलब्ध हैं। संवाद
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