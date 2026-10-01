Kushinagar News: सभासद प्रत्याशियों काे चुनाव चिह्न आवंटित

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तमकुहीरोड। सेवरही नगर पंचायत के जवाहरनगर वार्ड की महिला सभासद के निधन से रिक्त पद पर उपचुनाव के लिए बुधवार को चार महिला प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न का आवंटन कर दिया गया है। 13 अक्तूबर को मतदान व 15 अक्तूबर को मतगणना के बाद परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। उपचुनाव के लिए तमकुहीराज के न्यायिक तहसीलदार गोपाल जी को रिटर्निंग आफिसर व दुदही के नायब तहसीलदार राजेश कुमार भारती को सहायक रिटर्निंग आफिसर बनाया गया है। संवाद