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Kushinagar News: पिंडदान के लिए गए बुजुर्ग की सर्पदंश से मौत

Mon, 05 Oct 2026 12:42 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 12:42 AM IST
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Elderly man dies of snakebite while visiting for Pind Daan
हाटा। नगर पालिका परिषद हाटा के वार्ड नंबर 13 बंधु टोला निवासी सेवानिवृत्त लेखपाल हरिनारायण सिंह (70) की सर्पदंश से मौत हो गई। शुक्रवार को वह परिवार के साथ पिंडदान के लिए गया जा रहे थे। शनिवार को बनारस में पूजा-पाठ कराने के बाद परिवार के साथ एक मंदिर परिसर में जमीन पर सोए थे। इसी दौरान रात में किसी सर्प ने उन्हें डस लिया। तबीयत बिगड़ने पर आसपास मौजूद लोगों की मदद से परिजन उन्हें नजदीकी अस्पताल ले गए। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। रविवार को शव हाटा स्थित घर पहुंचा तो परिवार में चीख-पुकार मच गई। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल रहा। घटना से मोहल्ले में भी शोक की लहर दौड़ गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
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