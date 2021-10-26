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रायपुर भैसही के टोला भेडीहारी निवासी अलीयर देवतहा (68) बाली बजार से नहर की पटरी के रास्ते पैदल घर जा रहे थे। इसी दौरान वे किसी वाहन की चपेट में आकर गंभीर रूप घायल हो गए। कुछ देर बाद अचेत में उन्हें राहगीरों ने देखा तो परिजन को घटना की जानकारी दी। सूचना पर आए परिजन उन्हें कोटवा सीएचसी ले गए, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना पर आई पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। इस संंबंध में प्रभारी निरीक्षक दिनेश साहनी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों ने मामले में तहरीर दी है। तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जा रही है।

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पकड़ियार बाजार। नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के भैसही गांव निवासी एक बुजुर्ग बुधवार को अज्ञात वाहन की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके मौजूद लोगों ने उन्हें कोटवा सीएचसी भिजवाया, जहां उन्हें डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।