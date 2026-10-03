Kushinagar News: स्वास्थ्य विभाग की आठ टीमें सक्रिय, बांटी जा रहीं दवाएं

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तमकुहीरोड। सेवरही क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित इलाकों से पानी घटने लगा है। बाढ़ के पानी व गंदगी के चलते प्रभावित लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए एक मोबाइल यूनिट सहित आठ टीमें सक्रिय हो गई हैं। प्रभावित इलाकों में जगह-जगह कैंप लगाकर लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण और मुफ्त में दवाएं दी जा रही हैं। क्षेत्र में बीते सोमवार की रात में एपी बांध टूट जाने से गांवों में बाढ़ का पानी भर गया था। गन्ना व धान की फसलें व गांवों को जोड़ने वाली सड़कें जलमग्न हो गई थीं। लेकिन अब गांवों में भरे बाढ़ के पानी कम हो रहा है। पानी कम होने व संक्रमण फैलने की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग प्रभावित इलाकों में पहुंचकर लोगों की जांच कर जरूरी उपचार कर रहा है। गठित टीम में डॉ.अभिषेक सिंह, डॉ.मधुसूदन मिश्र, डॉ. पिंकी जायसवाल, डॉ. आफताब आलम, डॉ. सीमा यादव, डॉ. हसन ने एक मोबाइल टीम के साथ अहिरौलीदान, सिसवा बाजार, बेदूपार इंटर कॉलेज, गौरहा पंचायत भवन, चैन पट्टी/जंगली पट्टी, घघवा जगदीश, विरवट कोन्हवालिया में लोगों के सेहत की जांच गई और उन्हें दवाएं दी गई। सेवरही सीएचसी अधीक्षक डॉ. अमित जायसवाल ने बताया कि बाढ़ प्रभावित इलाकों की हालात सामान्य होने तक कैंप लगाकर जांच व जरूरी दवाओं का वितरण चलता रहेगा।