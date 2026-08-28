Kushinagar News: मदरसा अरबिया अहले सुन्नत में ईद मिलादुन्नबी का कार्यक्रम

विज्ञापन





गोरखपुर। बड़ी कैथवालिया, जगदीशपुर स्थित मदरसा अरबिया अहले सुन्नत में बुधवार को ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान जुलूस भी निकाला गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मदरसा के सदर तबारक सिद्दीकी ने की। जामा मस्जिद के इमाम कारी सरफराज अहमद समेत पप्पू सिद्दीकी, इमामुद्दीन सिद्दीकी, रिजवान अहमद, परवेज खान, छोटू इदरीसी, फखरुद्दीन सिद्दीकी और जहीर अहमद सहित बड़ी संख्या में अकीदतमंद मौजूद रहे। वक्ताओं ने पैगंबर-ए-इस्लाम हजरत मुहम्मद की सीरत और शिक्षाओं पर प्रकाश डाला। लोगों से अमन-शांति, भाईचारे और मोहब्बत का संदेश अपनाने की अपील की गई।