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केंद्रीय मंत्री ने विधायक की ओर से 16 अप्रैल 2026 को भेजे गए पत्र के संदर्भ में एनएच-28 के गोरखपुर-कसया मार्ग पर किलोमीटर 307+000 पर अंडरपास की आवश्यकता पर विचार किया है। तकनीकी परीक्षण के दौरान बाजार, विद्यालय, अस्पताल, सरकारी कार्यालयों और आसपास की आबादी की आवागमन संबंधी जरूरतों का आकलन किया जाएगा। इसके बाद डीपीआर तैयार कर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। विज्ञापन

इस पहल पर व्यापार मंडल अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के नेतृत्व में व्यापारियों ने विधायक मोहन वर्मा को सम्मानित किया। विधायक ने व्यापारियों का आभार जताते हुए कहा कि क्षेत्र का विकास और जनसमस्याओं का समाधान उनकी प्राथमिकता है। केंद्रीय मंत्री ने विधायक की ओर से 16 अप्रैल 2026 को भेजे गए पत्र के संदर्भ में एनएच-28 के गोरखपुर-कसया मार्ग पर किलोमीटर 307+000 पर अंडरपास की आवश्यकता पर विचार किया है। तकनीकी परीक्षण के दौरान बाजार, विद्यालय, अस्पताल, सरकारी कार्यालयों और आसपास की आबादी की आवागमन संबंधी जरूरतों का आकलन किया जाएगा। इसके बाद डीपीआर तैयार कर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।इस पहल पर व्यापार मंडल अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के नेतृत्व में व्यापारियों ने विधायक मोहन वर्मा को सम्मानित किया। विधायक ने व्यापारियों का आभार जताते हुए कहा कि क्षेत्र का विकास और जनसमस्याओं का समाधान उनकी प्राथमिकता है।

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हाटा। नगर के पुराने बस स्टैंड के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग-28 पर अंडरपास निर्माण की मांग पर पहल शुरू हो गई है। विधायक मोहन वर्मा के प्रस्ताव पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने स्थल का तकनीकी परीक्षण कराकर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कराने के निर्देश दिए हैं।