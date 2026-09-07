Kushinagar News: सशक्त समाज के लिए महिलाओं का शिक्षित होना जरूरी
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 01:59 AM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 01:59 AM IST
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कसया। शहर के वीर अब्दुल हमीद नगर में वृंदावन महिला उत्थान सेवा समिति एवं सशक्त नारी परिषद की तरफ से गोष्ठी हुई। महिला सशक्तीकरण और आत्मनिर्भरता विषय पर गोष्ठी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ।
समिति की अध्यक्ष बृंदा प्रजापति ने कहा कि जब बेटियां और महिलाएं शिक्षित होंगी, तभी परिवार और देश का विकास संभव है। शिक्षित नारी ही सशक्त समाज का निर्माण कर सकती है। समाज में महिलाओं का सशक्तीकरण महत्वपूर्ण आधार है। इसके बिना किसी भी देश और समाज की प्रगति अधूरी है। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं को उनके व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। जब नारी शिक्षित और आत्मनिर्भर बनती है तो वह केवल अपना ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज का भविष्य संवारती है। संवाद
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समिति की अध्यक्ष बृंदा प्रजापति ने कहा कि जब बेटियां और महिलाएं शिक्षित होंगी, तभी परिवार और देश का विकास संभव है। शिक्षित नारी ही सशक्त समाज का निर्माण कर सकती है। समाज में महिलाओं का सशक्तीकरण महत्वपूर्ण आधार है। इसके बिना किसी भी देश और समाज की प्रगति अधूरी है। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं को उनके व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। जब नारी शिक्षित और आत्मनिर्भर बनती है तो वह केवल अपना ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज का भविष्य संवारती है। संवाद
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