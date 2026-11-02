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कुशीनगर: एआरटीओ कार्यालय पर डीएम का छापा, तीन ऑनलाइन सेंटरों के संचालक और ऑपरेटर हिरासत में

Mon, 02 Nov 2026 05:20 PM IST
अनुराग रंजन संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर Published by: अनुराग रंजन Updated Mon, 02 Nov 2026 05:20 PM IST
सार

डीएम संजय चौहान ने ड्राइविंग टेस्ट के दौरान आवेदक से बाइक चलवाई। आवेदक टेस्ट में सफल रहा। इसके बाद उन्होंने कार्यालय में फाइलों के रखरखाव, पेयजल, साफ-सफाई और कर्मचारियों के कामकाज की जानकारी ली।

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DM Conducts Surprise Inspection at Kushinagar ARTO Office Three Online Centre Operators Detained for Question
औचक निरीक्षण करते डीएम - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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कुशीनगर एआरटीओ कार्यालय में सोमवार को डीएम और एडीएम के औचक निरीक्षण के दौरान प्रशासनिक हलचल रही। डीएम संजय चौहान ने कार्यालय की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के साथ ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक पर एक आवेदक से बाइक चलवाकर उसकी क्षमता भी परखी। दूसरी ओर, दूसरे स्थानों के ड्राइविंग लाइसेंस कम समय में बनवाने की शिकायत पर पुलिस ने कार्यालय के आसपास ऑनलाइन सेवाएं देने वाले तीन सेंटरों के संचालकों और ऑपरेटरों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की।

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व्यवस्थाओं को बेहतर करने के दिए निर्देश
डीएम संजय चौहान ने ड्राइविंग टेस्ट के दौरान आवेदक से बाइक चलवाई। आवेदक टेस्ट में सफल रहा। इसके बाद उन्होंने कार्यालय में फाइलों के रखरखाव, पेयजल, साफ-सफाई और कर्मचारियों के कामकाज की जानकारी ली। डीएम ने एआरटीओ को परिसर में साफ-सफाई बनाए रखने और व्यवस्थाओं को बेहतर करने के निर्देश दिए। साथ ही कर्मचारियों को कामकाज में पारदर्शिता और जिम्मेदारी बरतने की हिदायत दी।
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दूसरे स्थानों के ड्राइविंग लाइसेंस कम समय में बनवाने की मिली थी शिकायत
उधर, पुलिस ने एआरटीओ कार्यालय के आसपास ऑनलाइन सेवाएं देने वाले तीन सेंटरों के संचालकों और ऑपरेटरों को पूछताछ के लिए थाने पहुंचाया। इन सेंटरों के माध्यम से दूसरे स्थानों के ड्राइविंग लाइसेंस कम समय में बनवाने की शिकायत मिली थी। पुलिस की कार्रवाई और दिल्ली नंबर की गाड़ी देखकर इलाके में दिल्ली साइबर पुलिस की छापेमारी की चर्चा फैल गई, हालांकि बाद में यह चर्चा अफवाह निकली।

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रविंद्रनगर धूस थानाध्यक्ष अमित सिंह ने बताया कि कुछ ऑनलाइन सेंटरों के माध्यम से दूसरे स्थानों के ड्राइविंग लाइसेंस कम समय में बनवाने की शिकायत मिली थी। इसी आधार पर तीन सेंटरों के संचालकों और ऑपरेटरों को पूछताछ के लिए थाने लाया गया है।

एआरटीओ डॉ. दिलीप कुमार गुप्ता ने बताया कि डीएम और एडीएम ने कार्यालय का औचक निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान सबकुछ सही मिला। डीएम ने साफ-सफाई व्यवस्था और बेहतर करने के निर्देश दिए हैं। उनके अनुसार, कार्यालय परिसर में कोई संदिग्ध नहीं मिला।

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