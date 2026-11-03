Kushinagar News: 30 घंटे बाद खेत में मिला कैनसैट, दो बुजुर्गों ने लौटाई वैज्ञानिकों की मुस्कान

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टीम ने उन्हें इनाम देकर सम्मानित किया। हालांकि, बुजुर्गों की यह भावना कि क्षेत्र के बच्चे भी ऐसे ही आगे बढ़ें, उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार रही। रविवार को प्रतियोगिता के दौरान स्काईवर्ट सिस्टम की टीम ने ड्रोन के माध्यम से अपना कैनसैट लॉन्च किया था। उड़ान के दौरान ग्राउंड स्टेशन पर टेलीमेट्री के जरिये तापमान, दबाव, ऊंचाई, लोकेशन और अक्षांश-देशांतर से जुड़े आंकड़े लगातार मिलते रहे। प्रयोग सफल रहा, लेकिन कैनसैट को वापस हासिल करना चुनौती बन गया।टीम ने एसडीआरएफ की मदद से नारायणी नदी में करीब दो घंटे तक तलाश की। जीपीएस लोकेशन भी खंगाली गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। टीम के सदस्य मयंक ने बताया कि कैनसैट में लगी एसडी कार्ड चिप में प्रयोग का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित था।इसे हासिल कर जूनियर विद्यार्थियों और फैकल्टी को दिखाना था। साथ ही इसका डेटा इन-स्पेस को भी उपलब्ध कराना था। टीम में मयंक, दिवाकर, अनुराग, देवांश, सिमरन और प्रियांशु शामिल थे।