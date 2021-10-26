Kushinagar News: 34 छात्राओं का बना दिव्यांगता प्रमाण पत्र

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समेकित शिक्षा के जिला समन्वयक शिव कुमार ने बताया कि दिव्यांग बच्चों को शिक्षा की मुख्या धारा से जोड़ने के लिए सरकार की तरफ से कई योजनाएं संचालित की जा रही है। इन योजनाओं का लाभ अभिभावक अपने दिव्यांग बच्चों को दिलाएं। इसके बाद शिविर में आए डॉक्टरों ने दिव्यांग बच्चों का परीक्षण कर 34 बच्चों को दिव्यांगता प्रमाण स्वीकृत किया।इस दौरान बलवंत बहादुर, डॉ. प्रेम नारायण, डॉ. हेमंत कुमार वर्मा, अनुपम कुमार, अमृता, मनोज कुमार पासवान, गणेष कुशवाहा, उर्मिला चौधरी, चांदनी सिंह, जयदीप कुमार, राजेश वर्मा, हरि प्रकाश, अश्वनी कुमार मिश्र, डॉ. मुकेश कुमार सिंह आदि मौजूद रहे।