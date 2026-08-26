फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   Dialogue with farmers, appeal to join cooperative

Kushinagar News: किसानों से किया संवाद, सहकारिता से जुड़ने की अपील

Wed, 26 Aug 2026 01:57 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 01:57 AM IST
विज्ञापन
Dialogue with farmers, appeal to join cooperative
खड्डा। आईपीएल चीनी मिल खड्डा के प्रधान प्रबंधक एनपी सिंह ने मंगलवार को सिसवा गोपाल स्थित बी-पैक्स समेत चीनी मिल क्षेत्र के सभी आठ पैक्स के गोदामों का निरीक्षण किया। उन्होंने किसानों से संवाद कर उनकी समस्याएं जानीं और सहकारिता से जुड़ने की अपील की। उनके साथ गन्ना प्रबंधक सुधीर कुमार भी मौजूद रहे।
विज्ञापन


किसानों को संबोधित करते हुए एनपी सिंह ने कहा कि गन्ना किसानों की सुविधा और उनकी समस्याओं का समाधान चीनी मिल की प्राथमिकता है। किसानों को सहकारिता से जुड़कर सरकार और विभाग की ओर से संचालित योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पैक्स किसानों और चीनी मिल के बीच महत्वपूर्ण कड़ी हैं। इनके माध्यम से किसानों को समय पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने किसानों से अपनी समस्याएं संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने और सहकारिता बैंक में खाते खुलवाने की प्रक्रिया पूरी करने की अपील की। कहा कि बैंकिंग सुविधा से किसानों को सहकारिता से जुड़ी योजनाओं का लाभ लेने में आसानी होगी। निरीक्षण के दौरान प्रधान प्रबंधक ने पैक्स गोदामों की व्यवस्थाओं, उपलब्ध संसाधनों और किसानों को मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली। इसके बाद गन्ना किसानों के कोऑपरेटिव बैंक में खाते खुलवाने को लेकर पैक्स अध्यक्षों और बैंक प्रबंधन के साथ संयुक्त बैठक हुई। अधिकारियों ने किसानों को कृषि और सहकारिता से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी।इस अवसर पर बी-पैक्स सिसवा गोपाल के सचिव देवी दयाल कुशवाहा के अलावा किसान राजेश लाल श्रीवास्तव, विनोद जायसवाल, रामचंद्र भारती, सुखल, जोखन चौहान, शंभू यादव सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed