Kushinagar News: भंडारे में शामिल होने के लिए चुनार जाएंगे श्रद्धालु

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बैठक की अध्यक्षता कर रहे राम आशीष शुक्ला ने कहा कि रविवार की सुबह सात बजे बड़ी संख्या में भक्त बस से चुनार के लिए रवाना होंगे। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। नंदकिशोर राय ने बताया कि लगातार 10 वर्षों से भंडारा आयोजित हो रहा है। वहां आश्रम के साधु-संत व दूर-दूर से आए अन्य भक्तगण प्रसाद ग्रहण करते हैं। शक्तेशगढ़ (चुनार) का परमहंस आश्रम, यथार्थ गीता के प्रणेता स्वामी अड़गड़ानंद महाराज के नाम से प्रसिद्ध है।इस दौरान लवकुश पांडेय, बृषभान दुबे, बॉलिंद्र यादव, पुरुषोत्तम मणि त्रिपाठी, सुभाष राव, रामसनेही गुप्ता, सुरेश गुप्ता, श्यामलाल यादव, एमपी सिंह, सत्यप्रकाश मिश्र, रामप्रीत मिश्र आदि मौजूद रहे। संवाद