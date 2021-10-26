Kushinagar News: डीएनए रिपोर्ट नहीं मिलने से मृत्यु प्रमाण पत्र अटका
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 12:35 AM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 12:35 AM IST
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सुकरौली। क्षेत्र के धनहा निवासी सफाईकर्मी योगेश 17 जून को रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गए थे। एक हफ्ते बाद बंचरा मंदिर के समीप मिले एक कंकाल की शिनाख्त लापता योगेश के रूप में हुई थी। हालांकि शव पुराना होने के कारण पोस्टमार्टम से मौत की सही वजह स्पष्ट नहीं हो सकी और डीएनए रिपोर्ट न आने के चलते मौत की गुत्थी अब तक नहीं सुलझ पाई है।
पुलिस ने कंकाल की पहचान की वैज्ञानिक पुष्टि के लिए योगेश के पिता के रक्त नमूना लेकर डीएनए जांच के लिए भेजा है लेकिन रिपोर्ट न मिलने के कारण परिवार को मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा है।
गोरखपुर नगर निगम में सफाईकर्मी के रूप में कार्यरत योगेश से जुड़े तमाम विभागीय लाभ और अनुग्रह राशि भी परिवार को अब तक प्राप्त नहीं हो सकी है। परिजन का कहना है कि डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कानूनी व प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी हो सकेगी। परिवार की आर्थिक स्थिति पहले से ही बेहद दयनीय है, ऐसे में डीएनए रिपोर्ट और मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रक्रिया लंबी खींचने से बच्चों की पढ़ाई और जरूरी दस्तावेजों से जुड़े काम ठप पड़ गए हैं। पीड़ित परिजन ने शासन-प्रशासन से गुहार लगाई है कि डीएनए जांच की रिपोर्ट जल्द से जल्द जारी कराई जाए और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर परिवार को नियमानुसार मिलने वाले सभी सरकारी लाभ अविलंब उपलब्ध कराए जाएं।
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पुलिस ने कंकाल की पहचान की वैज्ञानिक पुष्टि के लिए योगेश के पिता के रक्त नमूना लेकर डीएनए जांच के लिए भेजा है लेकिन रिपोर्ट न मिलने के कारण परिवार को मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा है।
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गोरखपुर नगर निगम में सफाईकर्मी के रूप में कार्यरत योगेश से जुड़े तमाम विभागीय लाभ और अनुग्रह राशि भी परिवार को अब तक प्राप्त नहीं हो सकी है। परिजन का कहना है कि डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कानूनी व प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी हो सकेगी। परिवार की आर्थिक स्थिति पहले से ही बेहद दयनीय है, ऐसे में डीएनए रिपोर्ट और मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रक्रिया लंबी खींचने से बच्चों की पढ़ाई और जरूरी दस्तावेजों से जुड़े काम ठप पड़ गए हैं। पीड़ित परिजन ने शासन-प्रशासन से गुहार लगाई है कि डीएनए जांच की रिपोर्ट जल्द से जल्द जारी कराई जाए और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर परिवार को नियमानुसार मिलने वाले सभी सरकारी लाभ अविलंब उपलब्ध कराए जाएं।
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