Kushinagar News: सीपीएम ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन भेजा

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ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि भाजपा की योगी सरकार द्वारा वामपंथी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं की निजी सूचनाएं एकत्र कराई जा रही हैं। इसके लिए खुफिया तंत्र की विभिन्न इकाइयों और स्थानीय पुलिस को सक्रिय किए जाने की बात कही गई है। विज्ञापन

पार्टी ने इसे नागरिक अधिकारों और निजता का उल्लंघन बताते हुए तत्काल रोक लगाने की मांग की। पार्टी नेताओं ने कहा कि यदि सरकार को किसी नागरिक अथवा संगठन से संबंधित कोई जानकारी वैधानिक रूप से आवश्यक है तो उसके उद्देश्य और प्रक्रिया को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। संवाद ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि भाजपा की योगी सरकार द्वारा वामपंथी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं की निजी सूचनाएं एकत्र कराई जा रही हैं। इसके लिए खुफिया तंत्र की विभिन्न इकाइयों और स्थानीय पुलिस को सक्रिय किए जाने की बात कही गई है।पार्टी ने इसे नागरिक अधिकारों और निजता का उल्लंघन बताते हुए तत्काल रोक लगाने की मांग की। पार्टी नेताओं ने कहा कि यदि सरकार को किसी नागरिक अथवा संगठन से संबंधित कोई जानकारी वैधानिक रूप से आवश्यक है तो उसके उद्देश्य और प्रक्रिया को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। संवाद

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कसया। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की निजी सूचनाएं एकत्र कराने का आरोप लगाया। कार्यकर्ताओं ने अयोध्या लाल सिंह के नेतृत्व में सोमवार को राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार धर्मवीर सिंह को सौंपकर इस कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की।