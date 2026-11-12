Kushinagar News: कार से टक्कर के बाद 12वीं के छात्र की मौत, दो गंभीर

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जानकारी के अनुसार, कुशीनगर जिले के नेबुआ नौरंगिया क्षेत्र के सेखुई गांव निवासी हिमांशु अपनी मौसी के घर सबयां उत्तर टोला में रहकर एक विद्यालय में कक्षा 12 में पढ़ता था।बुधवार को छुट्टी होने के कारण वह अपने मौसेरे भाई सागर और गांव के मित्र प्रदीप के साथ बाइक से सिसवा बाजार जा रहा था। टैक्सी स्टैंड के पास सामने से आ रहे चार पहिया वाहन से बाइक की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीनों सड़क पर गिर पड़े। हादसे में हिमांशु की मौके पर ही मौत हो गई जबकि सागर और प्रदीप गंभीर रूप से घायल हो गए।राहगीरों की मदद से दोनों घायलों को सीएचसी सिसवा पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया।प्रभारी निरीक्षक अखिलेश वर्मा ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।