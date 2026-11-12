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Kushinagar News: रामनगर पाटलीपुत्र स्पेशल का एक अतिरिक्त फेरा बढ़ा

Thu, 12 Nov 2026 02:11 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 02:11 AM IST
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An additional trip has been added for the Ramnagar-Pataliputra Special.
तमकुहीरोड। छठ पूजा पर घर लौटने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए रेल प्रशासन ने रामनगर-पाटलीपुत्र साप्ताहिक पूजा स्पेशल ट्रेन का एक अतिरिक्त फेरा चलाने का निर्णय लिया है। पहले यह ट्रेन तीन फेरों के लिए निर्धारित थी। अब यात्रियों की भीड़ को देखते हुए इसका परिचालन एक फेरा और बढ़ा दिया गया है।
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पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से जारी समय सारिणी के अनुसार, ट्रेन नंबर 05080 रामनगर-पाटलीपुत्र पूजा स्पेशल प्रत्येक शनिवार को सात, 14 और 21 नवंबर को सुबह 5:50 बजे रवाना हुई। वहीं, ट्रेन नंबर 05079 पाटलीपुत्र-रामनगर पूजा स्पेशल प्रत्येक रविवार को आठ, 15 और 22 नवंबर को सुबह 9:45 बजे संचालित हुई। अब विस्तारित कार्यक्रम के तहत ट्रेन 28 नवंबर को रामनगर से और 29 नवंबर को पाटलीपुत्र से एक अतिरिक्त फेरा लगाएगी।
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रामनगर से चलने वाली ट्रेन काशीपुर, बाजपुर, लालकुआं, किच्छा, बहेड़ी, पीलीभीत, मैलानी, लखीमपुर, सीतापुर, गोंडा और बस्ती होते हुए आगे बढ़ती है। वहीं, पाटलीपुत्र से चलने वाली ट्रेन दिघवारा, छपरा ग्रामीण, मढ़ौरा, मशरक, दिघवा दिगौली, गोपालगंज, थावे, तमकुहीरोड, पडरौना, कप्तानगंज और गोरखपुर होकर गुजरती है।
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