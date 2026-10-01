फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   Children conveyed messages of patriotism and environmental conservation through colors and slogans.

Kushinagar News: रंगों और स्लोगन से बच्चों ने दिया देशप्रेम व पर्यावरण संरक्षण का संदेश

Thu, 01 Oct 2026 02:51 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:51 AM IST
विज्ञापन
Children conveyed messages of patriotism and environmental conservation through colors and slogans.
सुकरौली। प्राथमिक विद्यालय मुंडेरा में रंगोत्सव एवं सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। रंगोत्सव में देशप्रेम, सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण और पशु-पक्षियों के प्रति प्रेम जैसे विषयों को प्रमुखता दी गई।
विज्ञापन


बच्चों ने आकर्षक चित्रों और स्लोगन के माध्यम से समाज में एकता और भाईचारे का संदेश दिया। वहीं, पशु-पक्षियों से प्रेम करें, ‘वनों की रक्षा करें’ और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित संदेशों को चित्रों व रंगों के माध्यम से उकेरा। सर्व शिक्षा अभियान से जुड़े स्लोगन भी बच्चों की रचनात्मकता का हिस्सा रहे। सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में भी विद्यार्थियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी जानकारी का प्रदर्शन किया।
विज्ञापन


प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाओं की ओर से पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। प्रधानाध्यापिका अनीता सिंह ने कहा कि इस तरह की गतिविधियों से बच्चों में रचनात्मकता, सामान्य ज्ञान के साथ सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारियों की समझ विकसित होती है।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस दौरान शशि कला सिंह, दीक्षा द्विवेदी, नंदन कुमार जायसवाल, राधा त्रिपाठी, शशि कला सिंह आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed