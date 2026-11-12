Kushinagar News: समय के साथ बदल रही छठ की तैयारी, आज भी कायम हैं पुराने रीति-रिवाज

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पडरौना। लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारियां घरों में तेज हो गई हैं। महिलाएं पूजन सामग्री जुटाने, प्रसाद बनाने और घरों की साफ-सफाई में जुटी हैं। घरों में छठी मइया के पारंपरिक गीत भी गूंजने लगे हैं। समय के साथ पर्व मनाने के तौर-तरीकों में बदलाव आया है लेकिन आस्था और परंपराओं के प्रति लोगों का उत्साह बरकरार है।बुजुर्ग महिलाओं के मुताबिक, पहले छठ की तैयारियां कई दिन पहले शुरू हो जाती थीं। घरों में गेहूं धोकर सुखाया जाता था। इसके बाद हाथ की चक्की से आटा पीसा जाता था। आम की लकड़ी और मिट्टी के चूल्हे पर ठेकुआ समेत अन्य प्रसाद तैयार किए जाते थे। बांस के सूप, दउरा और मिट्टी के बर्तनों का विशेष महत्व होता था। परिवार की महिलाएं सामूहिक रूप से घाटों पर पहुंचकर पूजा की तैयारियां करती थीं।अब बाजार में पूजन सामग्री की उपलब्धता बढ़ने से कई काम आसान हो गए हैं। रेडीमेड सूप, दउरा और अन्य सामग्री आसानी से मिल जाती है। घाटों पर सजावट, रोशनी और साफ-सफाई को लेकर भी विशेष उत्साह रहता है। हालांकि, आधुनिक सुविधाओं के बीच पर्व की मूल परंपराएं और आस्था कायम हैं।स्पीकअपपहले छठ की तैयारियां कई दिन पहले शुरू हो जाती थीं। गेहूं धोकर सुखाने के बाद हाथ की चक्की से आटा पीसा जाता था। आम की लकड़ी और मिट्टी के चूल्हे पर प्रसाद बनाया जाता था। अब बाजार में कई चीजें आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन पहले जैसा सामूहिक उत्साह अलग ही था।- नर्वदा देवी, गृहिणीपहले घाटों पर महिलाएं समूह में जाती थीं। घर की बेटियां और बहुएं मिलकर सूप सजाती थीं। छठ के गीत गाते हुए पूरी रात तैयारियां होती थीं। अब सुविधाएं बढ़ गई हैं, लेकिन पुरानी परंपराओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास जारी है।- आशा देवी, गृहिणीपहले छठ की ज्यादातर तैयारियां घर की बुजुर्ग महिलाएं करती थीं। अब नई पीढ़ी भी उनके साथ मिलकर काम सीख रही है। सोशल मीडिया से सजावट और पूजा की व्यवस्था के नए तरीके पता चलते हैं, लेकिन पूजा का पारंपरिक स्वरूप बनाए रखने की कोशिश रहती है।- माधुरी देवी, गृहिणीसमय के साथ सुविधाएं जरूर बढ़ी हैं लेकिन छठ के प्रति आस्था में कोई कमी नहीं आई है। हम चाहते हैं कि बच्चे भी छठ के महत्व और परंपराओं को समझें। यह पर्व परिवार को एकजुट करने और आपसी प्रेम बढ़ाने का माध्यम है।-काजल देवी, गृहिणी