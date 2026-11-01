फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   Changing weather increases distress for allergy patients

Kushinagar News: मौसम बदलने से एलर्जी के मरीजों की बढ़ी तकलीफ

Sun, 01 Nov 2026 03:01 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 03:01 AM IST
विज्ञापन
Changing weather increases distress for allergy patients
पडरौना। मौसम में लगातार हो रहे बदलाव के कारण सर्दी, जुकाम और सांस संबंधी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। तापमान में गिरावट और हवा में बढ़ी नमी के चलते मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में एलर्जिक राइनाइटिस के मरीजों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है। डॉक्टरों ने बचाव के उपाय बताते हुए मरीजों का उपचार किया है।
विज्ञापन

बीते दो दिनों से हो रही बारिश के बाद सुबह और शाम की ठंडक लोगों की सेहत पर भारी पड़ रही है। शनिवार को मेडिकल कॉलेज में परामर्श के लिए पहुंचे 850 मरीजों में से 150 से अधिक सर्दी-जुकाम से पीड़ित थे। इन मरीजों में नाक बंद होना, लगातार छींक आना और गले में खराश जैसी शिकायतें प्रमुख थीं। ओपीडी में दर्ज कुल मरीजों में ऐसे मरीजों की तादाद 15 से 20 फीसदी रही।
विज्ञापन

मेडिसिन विभाग के छाती एवं श्वांस रोग विशेषज्ञ डॉ. उपेंद्र चौधरी ने बताया कि मौसम में हो रहे बदलाव के कारण हवा में नमी और ठंडी हवाओं का प्रभाव पड़ रहा है। इससे वातावरण में मौजूद धूल कण, परागकण और फंगस सक्रिय हो जाते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed