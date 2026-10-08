फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   Cardboard box of government medicines found dumped by the roadside; probe to be conducted.

Kushinagar News: सड़क किनारे फेंका मिला सरकारी दवा का गत्ता, होगी जांच

Thu, 08 Oct 2026 11:11 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 11:11 PM IST
विज्ञापन
Cardboard box of government medicines found dumped by the roadside; probe to be conducted.
पपउर पुल के समीप सड़क किनारे पड़ा मिला बच्चों को दी जाने वाली विटामिन ए की दवा का गत्ता
विज्ञापन


रामकोला। रामकोला-पडरौना मार्ग पर पपउर पुल के पास बृहस्पतिवार को सड़क किनारे सरकारी दवा का गत्ता लावारिस हालत में पड़ा मिला। गत्ते में बच्चों को दी जाने वाली विटामिन ए आईपी की घोल की दवा बताई जा रही है। सड़क किनारे सरकारी दवा मिलने से स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। राहगीरों की नजर गत्ते पर पड़ी तो उन्होंने उसे खोलकर देखा। इसकी जानकारी होते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। हालांकि दवाओं की डेट एक्सपायर बताई जा रही है। डे जिम्मेदारों ने मामले में जांच की बात कही है।

विटामिन ए की दवा बच्चों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसे में दवा का उपयोग करने के बजाय उसे सड़क किनारे फेंक दिया जाना व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि दवा किसी स्वास्थ्य केंद्र को आपूर्ति की गई थी तो उसके सुरक्षित भंडारण और वितरण की जिम्मेदारी किसकी थी, इसकी भी जांच होनी चाहिए। लोगों ने मामले की जानकारी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दी। इस संबंध में रामकोला चिकित्सा प्रभारी डॉ. एपी गुप्ता ने बताया कि सड़क किनारे सरकारी दवा मिलने की जानकारी हुई है। दवा किस केंद्र की है और इसे किसने वहां फेंका, इसकी जांच कराई जा रही है। जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed