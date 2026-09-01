Kushinagar News: मुसहर बस्तियों में लगेंगे शिविर

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कागजातों की कमी व जागरूकता के अभाव के चलते अब तक सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से छूटे परिवारों को लाभ दिलाने के लिए सात सितंबर से पूरे जिले की मुसहर बस्तियों में विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। जिले में कुल 5,578 मुसहर परिवार निवास करते हैं, जिनकी कुल आबादी 24,105 है। संवाद

पडरौना। जिले की 43 मुसहर बस्तियों में रहने वाले वंचित परिवारों को अब सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए सरकारी दफ्तरों तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।