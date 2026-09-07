Kushinagar News: चौकीदार की दाहिनी पसली के नीचे फंसी गोली, ऑपरेशन से निकलेगी

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शनिवार की दोपहर पडरौना कोतवाली परिसर में बहराइच निवासी और कस्बा चौकी इंचार्ज बीरेंद्र बहादुर सिंह निजी लाइसेंसी रिवॉल्वर की सफाई कर रहे थे। उसी दौरान ट्रिगर दब जाने से गोली चल गई, जो दीवार से टकराने के बाद पास में मौजूद शहर के वार्ड नंबर-नौ महाराजा अग्रसेन नगर निवासी चौकीदार छोटेलाल जायसवाल (40) के पेट में जा धंसी। अचानक हुई इस घटना से कोतवाली में हड़कंप मच गया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उन्हें बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया था, जहां अब ऑपरेशन के जरिए गोली निकालने की तैयारी है। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी के निर्देश पर विभागीय जांच तेज कर दी गई है। मामले की जांच करने की जिम्मेदारी सीओ सीटी को सौंपी गई है। मामले मेंं आगे की कार्रवाई जांच रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी।00000चौकीदार की हालत स्थिर है और बीआरडी मेडिकल कॉलेज में विशेषज्ञों की देखरेख में इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक गोली दाहिनी पसली के नीचे फंसी है, जिसे सर्जरी के जरिए निकाला जाएगा। घटना किन परिस्थितियों में हुई, इसकी गहन जांच की जा रही है। घटना के बाद ही देर शाम दरोगा को निलंबित कर दिया गया था। चौकीदार के इलाज व स्वास्थ्य पर उच्चाधिकारियों की नजर बनी हुई है। -राकेश प्रताप सिंह, सीओ, सदर