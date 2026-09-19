फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   Buddha Ghat lit up with lamps, took a pledge for cleanliness

Kushinagar News: दीपों से जगमगाया बुद्धा घाट, स्वच्छता का लिया संकल्प

Sat, 19 Sep 2026 02:20 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 02:20 AM IST
विज्ञापन
Buddha Ghat lit up with lamps, took a pledge for cleanliness
हिरण्यवती नदी के बुद्धा घाट पर दीप प्रज्ज्वलित करते विधायक पीएन पाठक और अन्य लोग। - फोटो : Samvad
कसया। बुद्ध स्थली का बुद्धा घाट बृहस्पतिवार देर शाम दीपों की रोशनी से जगमगा उठा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में ‘प्रकाश से संकल्प तक आशीर्वाद’ कार्यक्रम के तहत ‘स्वच्छता ही सेवा-2026’ अभियान के अंतर्गत दीप प्रज्ज्वलन किया गया। हिरण्यवती नदी घाट, उपवनों और मंदिरों में दीप जलाकर स्वच्छता एवं सेवा का संकल्प लिया गया।
विज्ञापन

कार्यक्रम में विधायक पीएन पाठक, पूर्व विधायक रजनीकांत मणि त्रिपाठी, नगर पालिका अध्यक्ष किरन जायसवाल, ईओ अंकिता शुक्ला और प्रतिनिधि राकेश कुमार जायसवाल आदि ने दीप जलाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और निरंतर राष्ट्रसेवा के लिए मंगलकामना की गई। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि दीप सेवा भावना और स्वच्छता के संकल्प का प्रतीक है। जब सेवा की भावना और स्वच्छता का संकल्प साथ होता है तो बदलाव की रोशनी हर घर और गली तक पहुंचती है। विधायक पीएन पाठक ने कहा कि भगवान बुद्ध की पावन धरा से जलाया गया यह दीप शांति का संदेश देने के साथ स्वच्छता की राह दिखाएगा और कुशीनगर के विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा। इस दौरान ओमप्रकाश जायसवाल, राधेश्याम गोंड, सुमित त्रिपाठी, अनिल प्रताप राव, आद्या पांडेय, संतोष दत्त राय, सभासद प्रभुनाथ सिंह, राजेश मद्धेशिया, मुन्ना शर्मा, पवन जायसवाल, विजेंद्र प्रताप सिंह भगत, अजेंद्र कुमार सिंह, केशव सिंह, सुमित जायसवाल, बालिस्टर भारती सहित विदेशी पर्यटक भी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed