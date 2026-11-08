Kushinagar News: घर में विवाद के बाद निकले ई-रिक्शा चालक का नाले के किनारे मिला शव

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हाटा। नगर के हरिटोला वार्ड निवासी एक युवक का शव शनिवार दोपहर दोराची नाले के किनारे मिला। खबर मिलते ही घटनास्थल पर भीड़ जुट गई। युवक शुक्रवार रात परिवार में किसी बात को लेकर हुए विवाद के बाद घर से निकला था। इसके बाद से उसका कोई पता नहीं चला।शनिवार दोपहर कुछ लोग दोराची नाले की तरफ गए थे। इसी दौरान किनारे एक युवक का शव देखकर उन्होंने शोर मचाया। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। मृतक की पहचान सूरज मद्धेशिया (24) निवासी वार्ड नंबर 24, हरिटोला, नगर पालिका परिषद हाटा के रूप में हुई।परिजन के अनुसार शुक्रवार रात घर में कहासुनी के बाद सूरज बाहर चला गया था। वह ई-रिक्शा चलाकर परिवार का भरण-पोषण करता था। बताया जा रहा है कि चार वर्ष पहले उसकी शादी हुई थी और उसके दो बच्चे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही युवक की मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा।