Kushinagar News: शराब की दुकान के पीछे मिला युवक का शव

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शुक्रवार दोपहर बाद करीब 2:0 बजे एक व्यक्ति की नजर शराब की दुकान के पीछे शव पर पड़ी। उसने आसपास के लोगों को बताया। कुछ देर में लोगों की भीड़ जुट गई। किसी ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना के बाद आई पुलिस की तलाश में उसकी जेब से मिले आधार कार्ड पर अशोक मुखिया पुत्र चोकट मुखिया ग्राम शिवराजपुर, थाना नौतन, पश्चिमी चंपारण लिखा है। पुलिस आधार कार्ड के मुताबिक पहचान सुनिश्चित करने के लिए परिजनों से संपर्क किया जा रहा है। एसओ दिग्विजय नारायण राय ने बताया कि शव को कब्जे में ले लिया गया है। मौत की वजह का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही हो सकेगा। संवाद

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छितौनी। हनुमानगंज थाना क्षेत्र के पनियहवा में सरकारी देसी शराब की दुकान के पीछे युवक का शव मिला। दुकान के पीछे शव देखकर अगल-बगल रहने वाले लोगों के होश उड़ गए।