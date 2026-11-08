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Kushinagar News: संदिग्ध परिस्थिति में फंदे से लटकता मिला विवाहिता का शव

Sun, 08 Nov 2026 01:44 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 01:44 AM IST
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Body of a married woman found hanging under suspicious circumstances
कमरे का दरवाजा नहीं खुलने पर खिड़की से झांकने पर हुई जानकारी
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कसया। थाना क्षेत्र के बेदौली महुआडीह गांव में शनिवार सुबह एक महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में कमरे में रस्सी के सहारे फंदे से लटकता मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेजकर कार्रवाई में जुट गई।
बैदौली महुआडीह निवासी सतीश यादव से अंगिरा देवी (24) का शादी करीब चार वर्ष पहले हुई थी। पति सतीश यादव जीविकोपार्जन के लिए बाहर रहकर काम करता है। परिजन ने सुबह कमरे का दरवाजा खोला तो नहीं खुला तो खिड़की से झांककर देखने पर महिला का शव फंदे से लटका मिला। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की।
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इस संबंध में कसया एसओ इत्यानंद पांडेय ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर मिलने पर नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
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