Kushinagar News: रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 01:23 AM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 01:23 AM IST
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फाजिलनगर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के और नगर पंचायत के प्रथम अध्यक्ष स्व. शत्रुमर्दन शाही के प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर नगर पंचायत में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें नगर पंचायत के सभासद, समाजसेवी समेत बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। इस अवसर पर नगर पंचायत अध्यक्ष सुनीता शाही, अभिमन्यु तिवारी, ज्ञानेश्वर द्विवेदी, शमशाद आलम, सच्चिदानंद त्रिपाठी, उपेंद्र तिवारी, अरशद अय्यूब आदि मौजूद रहे। संवाद
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