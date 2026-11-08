Kushinagar News: 50 हजार के बंधपत्र पर मिल सकेगी जमानत, डीएम ने जारी किया आदेश

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आदेश के अनुसार, अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत नितीश जायसवाल को नोटिस जारी किया गया है। उसे 27 नवंबर 2026 को जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होना होगा। इसके बाद अग्रिम आदेश तक निर्धारित तारीखों पर भी उसे उपस्थित रहना होगा।आदेश में जमानत की शर्तें भी निर्धारित की गई हैं। इसके तहत रिहाई के लिए 50 हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र और इतनी ही धनराशि का एक जमानतदार प्रस्तुत करना होगा। इसके विकल्प के रूप में निर्धारित शर्तों के अनुरूप दो प्रतिभूतियां भी दी जा सकती हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने यह आदेश छह नवंबर 2026 को जारी किया है।