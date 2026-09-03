Kushinagar News: धारदार हथियार से हमला, महिला की हालत गंभीर
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 02:35 AM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 02:35 AM IST
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रामकोला। सनेरा मलछपरा गांव में बुधवार को बकरी को केले का पत्ता खिलाने को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि केले की फसल की रखवाली कर रहे युवक ने गुड़िया (17) की पिटाई की। उसे बचाने आई उसकी चाची सुनीता देवी (60) पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। महिला के दाहिने हाथ की नस कट गई।
मारपीट में तीन लोग घायल हो गए। परिवार वालों ने घायलों को सीएचसी पहुंचाया। प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टर ने महिला को मेडिकल कॉलेज कुशीनगर रेफर कर दिया।
गुड़िया अपनी चाची सुनीता देवी और दादी लाली देवी (60) के साथ गांव के बाहर नहर के किनारे बकरी चराने गई थी। नहर के पास गुड़िया ने केले के पौधे से एक पत्ता तोड़कर बकरी को खिला दिया। आरोप है कि खेत की रखवाली कर रहे युवक ने किशोरी से मारपीट शुरू कर दी। संवाद
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मारपीट में तीन लोग घायल हो गए। परिवार वालों ने घायलों को सीएचसी पहुंचाया। प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टर ने महिला को मेडिकल कॉलेज कुशीनगर रेफर कर दिया।
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गुड़िया अपनी चाची सुनीता देवी और दादी लाली देवी (60) के साथ गांव के बाहर नहर के किनारे बकरी चराने गई थी। नहर के पास गुड़िया ने केले के पौधे से एक पत्ता तोड़कर बकरी को खिला दिया। आरोप है कि खेत की रखवाली कर रहे युवक ने किशोरी से मारपीट शुरू कर दी। संवाद
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