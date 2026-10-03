Kushinagar News: गांधी जयंती पर दौड़े खिलाड़ी, आकाश और निर्जला ने मारी बाजी

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खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रदीप कुमार राय और डॉ. नंदलाल कुशवाहा ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करने के बाद हरी झंडी दिखाकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में 49 पुरुष और 20 महिला खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। पांच किलोमीटर पुरुष वर्ग में आकाश सिंह प्रथम, चंदन यादव द्वितीय, विनय सिंह तृतीय, उपेंद्र यादव चतुर्थ, नित्यानंद साहनी पंचम और रितिक गुप्ता षष्ठम स्थान पर रहे। वहीं तीन किलोमीटर महिला वर्ग में निर्जला ने पहला, शिवांगी ने दूसरा, प्रीति ने तीसरा, ज्योति ने चौथा, अंकिता पटेल ने पांचवां और दिशा गोंड ने छठा स्थान हासिल किया। खेल के अंत में विजेता खिलाड़ियों को खेल विभाग की तरफ से पुरस्कृत किया गया। अंत में उप क्रीड़ाधिकारी प्रवेश कुमार रावत ने सभी अतिथियों के प्रति आभार जताया।इस दौरान राजेंद्र सिंह राजू, सूरज कुमार, धीरेेंद्र प्रताप सिंह, दुर्गावती, पंकज यादव, पंकज, नीरज सिंह, ममता भारती आदि मौजूद रहीं।