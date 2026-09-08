Kushinagar News: डोल मेले में श्रद्धालुओं के लिए रही जलपान की व्यवस्था
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 02:46 AM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 02:46 AM IST
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पडरौना। डोल मेले में आने वाले श्रद्धालुओं और नगरवासियों की सुविधा को लेकर नगर पालिका परिषद पडरौना की ओर से विशेष इंतजाम किए गए हैं। नगर पालिका अध्यक्ष की अगुवाई में जलकल भवन के गेट पर श्रद्धालुओं के लिए जलपान की व्यवस्था की गई है।
नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल ने कहा कि डोल मेला पडरौना की धार्मिक आस्था, संस्कृति और सामाजिक एकता का प्रतीक है। ऐसे में बाहर से आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना नगर पालिका की प्राथमिकता है।
इस दौरान मनीष बुलबुल जायसवाल, संजय साहा, अरुण सिंह, विनय मद्धेशिया, आनंद रावत आदि मौजूद रहे। संवाद
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नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल ने कहा कि डोल मेला पडरौना की धार्मिक आस्था, संस्कृति और सामाजिक एकता का प्रतीक है। ऐसे में बाहर से आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना नगर पालिका की प्राथमिकता है।
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इस दौरान मनीष बुलबुल जायसवाल, संजय साहा, अरुण सिंह, विनय मद्धेशिया, आनंद रावत आदि मौजूद रहे। संवाद