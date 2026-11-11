Kushinagar News: यूपी बोर्ड परीक्षा के 162 केंद्रों की व्यवस्थाओं का होगा सत्यापन

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जिले में 22 राजकीय, 55 वित्तपोषित और 291 स्ववित्तपोषित समेत कुल 368 माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। इनमें वर्ष 2027 की बोर्ड परीक्षा के लिए एक लाख से अधिक परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। परिषद की ओर से परीक्षा के लिए 162 केंद्रों की अंतरिम सूची जारी की जा चुकी है। इस पर मांगी गई आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया जनपदीय परीक्षा समिति ने शुरू कर दी है।सत्यापन के दौरान परीक्षा केंद्रों पर लगे सीसीटीवी कैमरों और वॉयस रिकॉर्डर की कार्यशीलता की जांच की जाएगी। इसके अलावा बिजली, परीक्षार्थियों के लिए पेयजल और छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालयों की उपलब्धता भी देखी जाएगी। विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि परीक्षा के दौरान सभी व्यवस्थाएं सुचारु रूप से संचालित हो सकें।कोटसत्यापन में मिलने वाली कमियों को चिह्नित कर संबंधित विद्यालय प्रबंधन को उन्हें दूर कराने के निर्देश दिए जाएंगे। जिन केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे, वॉयस रिकॉर्डर या अन्य जरूरी सुविधाओं में कमी मिलेगी, वहां व्यवस्थाएं दुरुस्त कराई जाएंगी। सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर केंद्रों की समीक्षा के बाद अंतिम सूची जारी करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।श्रवण कुमार गुप्ता, डीआईओएस