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Kushinagar News: नवनिर्मित पुल का एप्रोच क्षतिग्रस्त, दुर्घटना की आशंका

Mon, 02 Nov 2026 01:23 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 01:23 AM IST
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Approach to newly constructed bridge damaged; risk of accidents
मंसाछापर। क्षेत्र के खिरकिया में बने पुल के एक तरफ का एप्रोच क्षतिग्रस्त होकर धंसने लगा है। इससे राहगीरों में दुर्घटना की आशंका बनी हुई है।
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स्थानीय लोगों का कहना है कि पुल का निर्माण क्षेत्र के लोगों को बेहतर आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कराया गया था। लेकिन निर्माण कार्य पूरा होने के कुछ ही दिन बाद एप्रोच का क्षतिग्रस्त होना निर्माण में बरती गई सावधानी और गुणवत्ता पर सवाल खड़ा कर रहा है। इस पुल के रास्ते दिन भर भारी वाहनों का आवागमन होता रहता है। लोगों का कहना है कि समय रहते क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत नहीं कराई गई तो कभी भी इससे बड़ा हादसा हो सकता है। इस संंबंध में पीडब्ल्यूडी के एई सुवेदार यादव ने बताया कि पुल का एप्रोच धंसा नही है। पुल निर्माण के दौरान हुई मिट्टी की भराई हुई थी जो बारिश की वजह से मिट्टी धंस गया है। एक से दो दिन में ही उसकी मरम्मत करा दी जाएगी।
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