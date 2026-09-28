Kushinagar News: राष्ट्रीय आय एवं योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा के आवेदन की तिथि बढ़ी

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जिला विद्यालय निरीक्षक श्रवण कुमार गुप्ता ने बताया कि योजना के तहत शैक्षिक सत्र 2025-26 में कक्षा सात की परीक्षा में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण विद्यार्थी पात्र होंगे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को पांच प्रतिशत अंकों की छूट दी गई है। विद्यार्थी वर्तमान शैक्षिक सत्र 2026-27 में राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त अथवा स्थानीय निकाय के विद्यालय में कक्षा आठ में अध्ययनरत होना चाहिए।अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 3.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, राजकीय आवासीय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, पंडित दीनदयाल राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, अटल आवासीय विद्यालय और निजी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी परीक्षा के लिए पात्र नहीं होंगे। परीक्षा में शामिल होने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।